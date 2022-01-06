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У пожежі в будинку в Філадельфії загинули 13 людей, більшість — діти

Четвер, 6 січня 2022, 02:25
ФОТО: GETTY IMAGES

У пожежі в двоповерховому будинку в районі Фермаунт американської Філадельфії  загинули 13 людей, у тому числі семеро дітей.

Джерело: AP з посиланням на представників пожежної служби, CNN

Деталі: Щонайменше двох людей відправили до лікарень.

AP пише, що це найсмертоносніша пожежа у Філадельфії за щонайменше століття.

Кількість жертв може зрости, оскільки в  будинку проживали 26 осіб.

Вісім мешканців змогли врятуватися від вогню.

Будинок належить Управлінню з питань житлового будівництва Філадельфії , муніципальному агентству, яке здає будинки в оренду людям з обмеженими доходами.

Крейг Мерфі, перший заступник комісара з питань пожежної безпеки, сказав, що жоден з чотирьох  димових сигналізаторів в будівлі  не працював.  Сигналізатори перевірялися щорічно, і принаймні два були замінені в 2020 році, повідомили представники Управління з питань житлового будівництва Філадельфії, додавши, що остання перевірка була в травні 2021 року.

Причина пожежі наразі не була встановлена.

Теми: СШАпожежа


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