У пожежі в будинку в Філадельфії загинули 13 людей, більшість — діти
У пожежі в двоповерховому будинку в районі Фермаунт американської Філадельфії загинули 13 людей, у тому числі семеро дітей.
Джерело: AP з посиланням на представників пожежної служби, CNN
Деталі: Щонайменше двох людей відправили до лікарень.
AP пише, що це найсмертоносніша пожежа у Філадельфії за щонайменше століття.
Кількість жертв може зрости, оскільки в будинку проживали 26 осіб.
Вісім мешканців змогли врятуватися від вогню.
Будинок належить Управлінню з питань житлового будівництва Філадельфії , муніципальному агентству, яке здає будинки в оренду людям з обмеженими доходами.
Крейг Мерфі, перший заступник комісара з питань пожежної безпеки, сказав, що жоден з чотирьох димових сигналізаторів в будівлі не працював. Сигналізатори перевірялися щорічно, і принаймні два були замінені в 2020 році, повідомили представники Управління з питань житлового будівництва Філадельфії, додавши, що остання перевірка була в травні 2021 року.
Причина пожежі наразі не була встановлена.