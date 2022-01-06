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Італія запровадила обов’язкову вакцинацію для людей віком 50+

Четвер, 6 січня 2022, 02:20
Італія запровадила обов’язкову вакцинацію для людей віком 50+
ФОТО: GETTY IMAGES

Італія запровадила обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для людей віком від 50 років.

Джерело: Reuters, Politico

Деталі: Працівники, яким за 50 років, повинні будуть показати медичні талони, які підтверджують, що вони були вакциновані або нещодавно одужали від COVID-19 – інакше їм загрожує відсторонення від роботи з середини лютого. 

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Раніше невакциновані могли виходити на роботу лише за умови негативного результату тесту кожні два дні. Тим, кому за 50, хто не працює, доведеться або робити щеплення, або зазнавати санкцій.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі сказав, що уряд орієнтується на людей старше 50 років, оскільки вони є категорією людей з найбільшим ризиком госпіталізації, щоб зменшити тиск на лікарні та врятувати життя.

Нові правила  були узгоджені після того, як в Італії зареєстровано рекордні 170 тисяч випадків коронавірусу,  а смертність досягла найвищого рівня з весни 2020 року.

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Італія - одна з небагатьох європейських країн, яка вжила подібних кроків. Вона слідує за Грецією, яка схвалила обов’язкові щеплення для людей старше 60 років у листопаді.  Австрія запроваджує штрафи для нещеплених з лютого.

Що передувало: 15 грудня в Італії набула чинності обов’язкова вакцинація для деяких професій – для працівників шкіл, адміністрацій, правоохоронців, військових та рятувальних служб, щоб вони могли надалі виконувати свою роботу. За категоричну відмову від щеплення працівникам загрожують штрафи до понад тисячі євро і невиплата зарплатні.

Теми: Італіявакцинаціякоронавірус
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