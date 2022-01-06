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Італія запровадила обов’язкову вакцинацію для людей віком 50+

Четвер, 6 січня 2022, 03:20
ФОТО: GETTY IMAGES

Італія запровадила обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для людей віком від 50 років.

Джерело: Reuters, Politico

Деталі: Працівники, яким за 50 років, повинні будуть показати медичні талони, які підтверджують, що вони були вакциновані або нещодавно одужали від COVID-19 – інакше їм загрожує відсторонення від роботи з середини лютого. 

Раніше невакциновані могли виходити на роботу лише за умови негативного результату тесту кожні два дні. Тим, кому за 50, хто не працює, доведеться або робити щеплення, або зазнавати санкцій.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі сказав, що уряд орієнтується на людей старше 50 років, оскільки вони є категорією людей з найбільшим ризиком госпіталізації, щоб зменшити тиск на лікарні та врятувати життя.

Нові правила  були узгоджені після того, як в Італії зареєстровано рекордні 170 тисяч випадків коронавірусу,  а смертність досягла найвищого рівня з весни 2020 року.

Італія - одна з небагатьох європейських країн, яка вжила подібних кроків. Вона слідує за Грецією, яка схвалила обов’язкові щеплення для людей старше 60 років у листопаді.  Австрія запроваджує штрафи для нещеплених з лютого.

Що передувало: 15 грудня в Італії набула чинності обов’язкова вакцинація для деяких професій – для працівників шкіл, адміністрацій, правоохоронців, військових та рятувальних служб, щоб вони могли надалі виконувати свою роботу. За категоричну відмову від щеплення працівникам загрожують штрафи до понад тисячі євро і невиплата зарплатні.

Теми: Італіявакцинаціякоронавірус


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