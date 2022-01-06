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П'ять ракет приземлилися поблизу авіабази в Іраку, яку використовують сили США

Четвер, 6 січня 2022, 04:20
П'ять ракет приземлилися поблизу авіабази в Іраку, яку використовують сили США
ФОТО: GETTY IMAGES

П'ять ракет були випущені по  авіабазі Айн-ель-Асад на заході Іраку, яку використовує очолювана США коаліція.

Джерело: представники іракської армії в Reuters, представник коаліції в AFP

Деталі: Представник коаліції сказав, що найближчий удар був за два кілометри, і минулося без жертв та пошкоджень.

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Представники іракської армії повідомили Reuters, що була використана "Катюша".

Коаліція використовує базу Айн-ель-Асад  у боротьбі проти угруповання "Ісламська держава".

Атака сталася через день після того, як два безпілотники з вибухівкою були збиті іракською протиповітряною обороною, коли вони наближалися до бази.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в середу Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Британії, заявила, що проіранські бойовики вели обстріли по американській базі на нафтовому родовищі Аль-Омар на сході Сирії, завдавши збитків. Жертв не було.

AFP пише, що атаки, спрямовані на американські об'єкти, відбулися, коли Тегеран та його союзники на Близькому Сході провели вшанування, присвячені другій річниці вбивства іранського командувача генерала Касема Сулеймані в результаті удару американського безпілотника в аеропорту Багдада.

Теми: ІракСША
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