COVID в Україні: зафіксували понад 6,5 тисяч нових хворих
Четвер, 6 січня 2022, 07:22
За добу 5 січня зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Джерело: МОЗ
Деталі: Серед нових хворих дітей – 240, медпрацівників – 182.
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Також за минулу добу госпіталізували понад 2 тисячі осіб, померли – 187.
Одужали 5 січня 9121 людина.
Найбільше хворих у Києві, Львівській та Хмельницькій областях.
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За добу також провели понад 70 тисяч тестувань.
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Українська правда