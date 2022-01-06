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COVID в Україні: зафіксували понад 6,5 тисяч нових хворих

Четвер, 6 січня 2022, 07:22
COVID в Україні: зафіксували понад 6,5 тисяч нових хворих
фото: МОЗ

За добу 5 січня зафіксовано 6 632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих дітей – 240, медпрацівників – 182.

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Також за минулу добу госпіталізували понад 2 тисячі осіб, померли – 187.

Одужали 5 січня 9121 людина.

Найбільше хворих у Києві, Львівській та Хмельницькій областях.

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За добу також провели понад 70 тисяч тестувань.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірус
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