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Чоловік, який збирався підпалити храм УПЦ, відсидить 7 років у в'язниці

Четвер, 6 січня 2022, 11:45
Чоловік, який збирався підпалити храм УПЦ, відсидить 7 років у в'язниці
Фото ілюстративне

Чоловіка, який намагався підпалити храм УПЦ на Запоріжжі, ув’язнили на 7 років.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "За матеріалами Служби безпеки України до семи років позбавлення волі засуджено громадянина України, який у 2019 році намагався підпалити храм УПЦ на Запоріжжі. Зловмисник діяв за завданням і чіткою координацією "спецслужб" так званої "ДНР". Його метою була дестабілізація ситуації у регіоні на релігійній основі".

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Деталі: Слідство встановило, що бойовики "ДНР" у 2019 році намагалися спровокувати конфлікт на релігійному ґрунті.

Вони підшукали мешканця Запоріжжя, який за 30 тисяч грн погодився вчинити злочин – організувати підпал храму Апостола Івана Богослова, що належить УПЦ.

Однією з ключових вимог було розповсюдження у ЗМІ відео пожежі, яка б мала трактуватися як напад на місцеву церковну громаду УПЦ мирян новоствореної Православної церкви України. Суд виніс вирок у жовтні 2021 року. Наразі він набув законної сили. 

ВІДЕО ДНЯ

СБУ затримала організатора злочину та його спільників під час спроби підпалу храму.

Українська правда
Теми: СБУрелігіяпожежа
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