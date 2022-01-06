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ЄС "з пересторогою" сприймає введення військ ОДКБ у Казахстан – Боррель

Четвер, 6 січня 2022, 12:51
ЄС з пересторогою сприймає введення військ ОДКБ у Казахстан – Боррель
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель знає про введення військ РФ та інших держав-членів ОДКБ до Казахстану на запрошення президента цієї країни та вважає, що цей розвиток події потребує особливої уваги.

Про, як повідомляє "Європейська правда", це він заявив у розмові з журналістами у Києві

Боррель наголосив на тому, що іноземні військові прибули за згоди влади.

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"Ми очікуємо, присутність іноземних сил не підриватиме незалежність Казахстану. Оскільки зараз йдеться про виконання угоди між незалежними державами, то нам немає що сказати (проти такого залучення військових - ЄП).

Але в будь-якому разі, присутність іноземних військ на території іншої держави – це те, за чим ми маємо спостерігати з пересторогою", - наголосив він.

Теми: ЄСКазахстан
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