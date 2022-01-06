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ЄС "з пересторогою" сприймає введення військ ОДКБ у Казахстан – Боррель

Четвер, 6 січня 2022, 13:51
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель знає про введення військ РФ та інших держав-членів ОДКБ до Казахстану на запрошення президента цієї країни та вважає, що цей розвиток події потребує особливої уваги.

Про, як повідомляє "Європейська правда", це він заявив у розмові з журналістами у Києві

Боррель наголосив на тому, що іноземні військові прибули за згоди влади.

"Ми очікуємо, присутність іноземних сил не підриватиме незалежність Казахстану. Оскільки зараз йдеться про виконання угоди між незалежними державами, то нам немає що сказати (проти такого залучення військових - ЄП).

Але в будь-якому разі, присутність іноземних військ на території іншої держави – це те, за чим ми маємо спостерігати з пересторогою", - наголосив він.

Теми: ЄСКазахстан


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