Катастрофа МАУ: Іран відмовився від подальших переговорів про відшкодування збитків

Іран відповів відмовою на пропозицію Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" приєднатись до переговорів щодо компенсацій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи, оприлюдненій МЗС України.

"Зовсім нещодавно Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але на превеликий жаль, 27 грудня нами було отримано однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 року Іран погодився співпрацювати з Міжнародною групою.

"Іран наразі змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, які пов’язані з нашою колективною вимогою про відшкодування збитків за збиття PS752. Оскільки Іран, несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, дане питання має обговорюватись колективно, щоб забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання відповідно до норм міжнародного права.

Група висловила єдність у своєму зобов’язанні притягнути Іран до відповідальності "за дії та бездіяльність його цивільних і військових посадових осіб, які призвели до незаконного збиття рейсу PS752, і зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права".

Нагадаємо, Верховний суд провінції Онтаріо постановив виплатити родичам шести жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані 107 млн канадських доларів, що еквівалентно близько 78,7 млн доларів США, а також відсотки.

Влітку на переговорах у Києві іранська делегація повідомила про готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі МАУ в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого, однак Україна відкинула цю пропозицію.

Іран збив авіалайнер у січні 2020 року. Усі 176 людей на борту загинули, у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних жителів країни.