На Святвечір окупанти Донбасу стріляли із великокаліберних кулеметів

У четвер 6 січня російсько-окупаційні війська 1 раз порушили режим тиші в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17.00 6 січня

Дослівно: "Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Реклама:

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню".

Деталі: У бік Луганського окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, а рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.