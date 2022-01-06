На Святвечір окупанти Донбасу стріляли із великокаліберних кулеметів
Четвер, 6 січня 2022, 17:13
У четвер 6 січня російсько-окупаційні війська 1 раз порушили режим тиші в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17.00 6 січня
Дослівно: "Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню".
Деталі: У бік Луганського окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів.
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, а рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Українська правда