Через скасовані рейси в Казахстані застрягли 43 українці

До посольства України у Казахстані звернулися 43 громадянина-пасажири скасованих рейсів з Алмати та Нур-Сулатана.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Нині до посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана. Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок".

Деталі: В Казахстані повідомили, що відновлять роботу міжнародного аеропорту м. Алмати 7 січня. Також Ніколенко повідомив, що наразі немає інформації про потрапляння українців в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані.

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