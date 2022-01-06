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Через скасовані рейси в Казахстані застрягли 43 українці

Четвер, 6 січня 2022, 17:34
Фото: AFP via Getty Images

До посольства України у Казахстані звернулися 43 громадянина-пасажири скасованих рейсів з Алмати та Нур-Сулатана.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Нині до посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана. Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок".

Деталі: В Казахстані повідомили, що відновлять роботу міжнародного аеропорту м. Алмати 7 січня. Також Ніколенко повідомив, що наразі немає інформації про потрапляння українців в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані.

Передісторія:

  • Раніше Міністерство закордонних справ України заявляло, що уважно стежить за розвитком подій у Казахстані.
  • З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яка має неофіційну назву "російського НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.

Теми: Казахстанавіа


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