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На Донеччині викрили вбивство солдата, замасковане під суїцид

Четвер, 6 січня 2022, 20:43
На Донеччині викрили вбивство солдата, замасковане під суїцид
ілюстративне фото Unsplash

На Донеччині розкрили вбивство військовослужбовця, яке намагалися замаскувати під суїцид.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил

Деталі: Вказано, що до Донецької спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері ОС надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем 1976 року народження при виконанні службових обов’язків на позиції опорного спостережного пункту однієї з військових частин, що дислокувалась в Бахмутському районі Донецької області.

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Водночас слідство встановило, що йдеться про приховування вбивства. За версією слідчих, смертельні вогнепальні поранення потерпілому із автомата його співслужбовець.

Дослівно: "Зважаючи на докази, 05.01.2022 військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів та за клопотанням прокурора судом обрано підозрюваному безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб".

Українська правда
Теми: Донецька областьпрокуратура
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