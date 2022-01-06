Заворушення в Казахстані: СБУ повідомила про перевірки в Україні

Служба безпеки України відпрацьовує низку заходів на території країни у зв'язку із заворушеннями в Казахстані.

Джерело: пресцентр СБУ у коментарі УП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Враховуючи поточну ситуацію в Казахстані, Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає комплекс заходів, зокрема й оперативних, для того аби ефективно захищати безпеку громадян України. Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам.

Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто, іде звичайна робота в межах діючого законодавства та функціональних обов’язків служби".

Деталі: Зокрема СБУ роз'яснює свою розмову з особою, яку в мережі представляють членом штабу опозиційного руху "Демократичний Вибір Казахстану" - Заманбеком Тлеулієвим.

В СБУ запевняють, що їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно, не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану. Вказано, що зважаючи на занепокоєння останніх, на місце викликали Нацполіцію, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства.

В СБУ наголошують, що наразі ніхто з громадян Казахстану не є затриманим.

"Однак, оскільки певні особи мають ознаки незаконного перебування на території України, підготовлено відповідні матеріали, які будуть передані в Державну міграційну службу", - додають в СБУ.

Додатково: Джерело УП в правоохоронних органах вказує, що СБУ має певну інформацію щодо можливих провокацій російських спецслужб стосовно "причетності України" до заворушень у Казахстані, і тому відпрацьовує алгоритм дій на випередження.

Що передувало: В мережі з'явилася інформація, що 6 грудня в Києві невідомі у цивільному одязі "напали на представника штабу опозиційного руху "Демократичний Вибір Казахстану" Заманбека Тлеулієва" та прийшли до ще одного активіста - Елдоса Насіпбекова. Мовляв, після того, зв'язок із цими людьми було втрачено.