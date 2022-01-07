SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink
Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.
Джерело: трансляція SpaceX, SpaceX у twitter
Дослівно: "Підтверджено виведення 49 супутників Starlink".
Деталі: SpaceX запустила в космос 49 інтернет-супутників Starlink.
Запуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру Кеннеді у Флориді.
Супутники відправили в космос на ракеті Falcon 9.
Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска мала використовувати по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.
Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.
Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship.
Нагадаємо:
- Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи. За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.