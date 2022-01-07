SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.

Джерело: трансляція SpaceX, SpaceX у twitter

Дослівно: "Підтверджено виведення 49 супутників Starlink".

Деталі: SpaceX запустила в космос 49 інтернет-супутників Starlink.

Запуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Супутники відправили в космос на ракеті Falcon 9.

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска мала використовувати по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship.

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