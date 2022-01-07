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США та Японія розширять оборонну співпрацю для протистояння РФ та Китаю

П'ятниця, 7 січня 2022, 07:42
США та Японія розширять оборонну співпрацю для протистояння РФ та Китаю
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Сполучені Штати та Японія підпишуть нову угоду про співпрацю у сфері оборони.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен на відкритті віртуальної зустрічі глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн, пише Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Сполучені Штати і Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в галузі оборони для протидії військовим загрозам, що виникають.

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Ми запускаємо нову угоду про дослідження та розробки, яка полегшить нашим вченим, нашим інженерам і керівникам програм співпрацю з проблем, пов'язаних з обороною, від протидії гіперзвуковим загрозам до розширення можливостей космічного базування".

Деталі: За словами Блінкена, американо-японський альянс "має не лише зміцнювати наявні інструменти, а й розробляти нові".

Як загрози він назвав Росію та Китай, які "на суші, на морі, у космосі, у кіберпросторі порушують міжнародні норми", згадавши нарощування військ Росії проти України, "провокаційні" дії Пекіна щодо Тайваню, а також останній пуск ракети Північною Кореєю.

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Він також повідомив, що сторони підпишуть п'ятирічну угоду про базування американських військ у Японії.

При цьому Блінкен уточнив, що Москва та Пекін "поглиблюють двосторонню військову співпрацю".

Теми: СШАЯпоніяРосіяКитай
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