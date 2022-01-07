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Дональд Трамп запускає власну соціальну мережу

П'ятниця, 7 січня 2022, 11:36
TRUTH Social, фото Leon Neal/Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп у лютому запустить власну соціальну мережу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на в Reuters.

Нова соціальна мережа матиме назву TRUTH Social. Вона має запрацювати 21 лютого, коли у США святкуватимуть День президентів.

"Ми живемо у світі, де Талібан має величезну присутність у Twitter, але вашому улюбленому американському президенту слова не дають. Це неприйнятно", - стверджує Дональд Трамп у письмовій заяві, включеній у реліз.

"Я з радістю публікую свою першу правду на TRUTH Social незабаром. TMTG (Trump Media & Technology Group) була заснована з метою дати право голосу всім. Я дуже радий незабаром почати ділитися своїми думками про TRUTH Social і боротися з Big Tech", -додає експрезидент США.

Додаток вже можна попередньо замовити в App Store. Згідно з супровідними рекламними фотографіями, він дещо схожий на мережу Twitter, зокрема, він дозволяє стежити за публікаціями та посиланнями інших користувачів на актуальні теми.

TRUMP Social буде запущено через 13 місяців після того, як Facebook і Twitter заблокували акаунти Дональда Трампа у зв'язку з вторгненням його прихильників до штаб-квартири Конгресу США. 

Теми: інтернетТрамп


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