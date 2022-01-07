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Придушення протестів у Казахстані: Токаєв подякував Путіну

П'ятниця, 7 січня 2022, 12:07
Касим-Жомарт Токаєв, скрін з відео

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв подякував російському президентові за сприяння у придушенні мітингів по всій країні.

Джерело: звернення Токаєва

Пряма мова: "Особливі слова подяки адресую президенту Росії Володимиру Путіну. Він дуже оперативно і, головне, по-товариському тепло відреагував на моє звернення".

Деталі: Літаки військово-транспортної авіації Росії перекинули основні сили свого контингенту ОДКБ на територію Казахстану з аеродромів у Московській, Іванівській та Ульянівській областях.

Військові ОДКБ прибули до Казахстану на запит влади Республіки після того, як по всій країні прокотилася хвиля протестних акцій. За словами Токаєва, "миротворці" будуть у Казахстані тимчасово. За даними ЗМІ, до країни переправили близько 2,5 тисячі військових ОДКБ.

Передісторія: Після прибуття в Казахстан російських військ на запит Токаєва, в країні майже припинилися акції протесту. Окрім іншого, Токаєв наказав силовикам стріляти у мітингувальників на ураження та без попередження.

Теми: КазахстанПутінРосіямітинги


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