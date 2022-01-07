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Назарбаєв із сім'єю виїхав з Казахстану – ЗМІ

П'ятниця, 7 січня 2022, 15:31
Нурсултан Назарбаєв, фото getty images

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми сім'ями покинули Казахстан.

Джерело: російська служба BBC з посиланням на Orda.kz

Деталі: Місцеві ЗМІ повідомляють, що майже вся сім'я колишнього президента залишила Казахстан, у країні залишається лише старший брат Назарбаєва Болат. При цьому офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Перед виїздом з країни Назарбаєв втратив важливу офіційну роль у владі – його змістили з посади голови Ради безпеки.

Керівником Ради безпеки сам себе призначив Касим-Жомарт Токаєв, якому Назарбаєв поступився спочатку постом президента в 2019 році, а в 2021 році передав і два портфелі, що залишалися за ним: голови Асамблеї народу Казахстану і лідера правлячої партії "Нур Отан".

Водночас влада країни в офіційних повідомленнях почала називати місто Нурсултан (колишня Астана) "столицею Казахстану", без згадки ім'я Назарбаєва.

Нагадаємо: У 2019 році парламент Казахстану прийняв поправки до конституції про перейменування столиці Астани в Нурсултан, на честь колишнього президента Назарбаєва.



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