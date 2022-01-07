У Києві "замінували" десяток ТРЦ і вокзал
П'ятниця, 7 січня 2022, 16:19
У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про начебто замінування центрального залізничного вокзалу та близько десяти торговельно-розважальних центрів.
Джерело: поліція Києва у коментарі Суспільному
Деталі: За даними правоохоронців, зокрема, з вокзалу евакуювали близько 650 людей. За результатами перевірки вибухівки не виявили.
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Також надійшло повідомлення про мінування ТРЦ "Гулівер", звідки евакуювали 150 людей. Там вибухового пристрою також не знайшли.
Наразі триває перевірка інших об’єктів, зокрема ТРЦ "Дрім Таун", "Метро", "Ультрамарин".
Раніше цього ж дня невідомі повідомили про мінування торговельного центру "Глобус", розташованого на Майдані Незалежності.
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