У Києві "замінували" десяток ТРЦ і вокзал

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про начебто замінування центрального залізничного вокзалу та близько десяти торговельно-розважальних центрів.

Джерело: поліція Києва у коментарі Суспільному

Деталі: За даними правоохоронців, зокрема, з вокзалу евакуювали близько 650 людей. За результатами перевірки вибухівки не виявили.

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Також надійшло повідомлення про мінування ТРЦ "Гулівер", звідки евакуювали 150 людей. Там вибухового пристрою також не знайшли.

Наразі триває перевірка інших об’єктів, зокрема ТРЦ "Дрім Таун", "Метро", "Ультрамарин".

Раніше цього ж дня невідомі повідомили про мінування торговельного центру "Глобус", розташованого на Майдані Незалежності.