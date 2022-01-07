У Києві "замінували" десяток ТРЦ і вокзал

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про начебто замінування центрального залізничного вокзалу та близько десяти торговельно-розважальних центрів.

Джерело: поліція Києва у коментарі Суспільному

Деталі: За даними правоохоронців, зокрема, з вокзалу евакуювали близько 650 людей. За результатами перевірки вибухівки не виявили.

Також надійшло повідомлення про мінування ТРЦ "Гулівер", звідки евакуювали 150 людей. Там вибухового пристрою також не знайшли.

Наразі триває перевірка інших об’єктів, зокрема ТРЦ "Дрім Таун", "Метро", "Ультрамарин".

Раніше цього ж дня невідомі повідомили про мінування торговельного центру "Глобус", розташованого на Майдані Незалежності.