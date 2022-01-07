Країни НАТО погодили позицію на переговори з Росією

Очільники зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО.

Як повідомляє Європейська Правда, про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі по завершенні зустрічі.

Переговори очільників МЗС держав-членів НАТО були організовані задля того, щоби обговорити позиції перед засіданням Ради Росія-НАТО, що відбудеться у середу. На цій зустрічі Москва планує обговорити запропонований нею проєкт договору, який передбачає розподіл сфер впливу у Європі та відмову НАТО коли-небуть приймати Україну до лав цієї організації та загалом зупинити розширення НАТО на Схід.

Реклама:

За словами Єнса Столтенберга, зустріч НАТО засвідчила консенсус щодо того, що вимоги РФ не можуть бути виконані.

"Всі союзники дали чіткий сигнал, що вони не підуть на поступки щодо ключових принципів, одним з яких є право націй самим обирати свій шлях, у тому числі обирати, до якого безпекового союзу доєднуватися", - пояснив він.

Генсек наголосив також, що Росія раніше сама підписувала документи, які виключають такі вимоги з її боку.

ВІДЕО ДНЯ

"Це (право України та інших держав обирати рух до НАТО - ред.) також є одним з принципів, під якими підписалася також Росія, в тому числі у Гельсінському заключному акті", - додав Столтенберг.

Пори це Альянс вирішив погодитися на пропозицію про безпековий діалог з РФ і донести їй свою позицію з цього питання.

"Немає шляху, щоби Альянс пішов на поступки у своїх базових принципах… Був чіткий сигнал від всіх союзників (про неможливість виконати умови РФ). Але ми маємо долучитися до діалогу Росією", - пояснив генсек НАТО.

Як повідомлялося, наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"