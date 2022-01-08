У ДТП на Франківщині загинуло 5-місячне немовля

В Івано-Франківській області сталася аварія, в якій загинуло 5-місячне немовля.

Джерело: Поліція Івано-Франківської області у facebook

Дослівно: "Аварія з летальним наслідком, у якій загинула п`ятимісячна дівчинка і травмувалися троє дорослих, сталася на Коломийщині.

7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Р-24 "Татарів-Кам’янець-Подільський" і Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига".

Деталі: Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і вчинив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert.

Після зіткнення авто Toyota відкинуло у кювет. На місце події прибули й рятувальники.

Внаслідок аварії загинуло п`ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів – жінка і літній чоловік.

"57-річний керманич Peugeot Expert не травмувався, в автомобілі перебував сам" – зазначають у поліції.

За інформацією правоохоронців, обоє водіїв були тверезі.