Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ДТП на Франківщині загинуло 5-місячне немовля

Субота, 8 січня 2022, 00:50
У ДТП на Франківщині загинуло 5-місячне немовля
фото: поліція

В Івано-Франківській області сталася аварія, в якій загинуло 5-місячне немовля.

Джерело: Поліція Івано-Франківської області у facebook

Дослівно: "Аварія з летальним наслідком, у якій загинула п`ятимісячна дівчинка і травмувалися троє дорослих, сталася на Коломийщині.

Реклама:

7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Р-24 "Татарів-Кам’янець-Подільський" і Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига".

Деталі: Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і вчинив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert.

Після зіткнення авто Toyota відкинуло у кювет. На місце події прибули й рятувальники.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок аварії загинуло п`ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів – жінка і літній чоловік.

"57-річний керманич Peugeot Expert не травмувався, в автомобілі перебував сам" – зазначають у поліції.

За інформацією правоохоронців, обоє водіїв були тверезі.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьДТПдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Івано-Франківська область
На Прикарпатті згорів будинок. Місцеві ЗМІ писали, що там таємно проводила служби УПЦ МП
Росія запустила "Кинджали" по молодих пілотах, які будуть навчатися на F-16 – Ігнат
РФ зранку атакувала 4-ма "Кинджалами": один збито, три влучили біля аеродрому
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: