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На Різдво в Україні зафіксували близько 3 тисяч випадків Covid

Субота, 8 січня 2022, 08:18
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 випадків коронавірусу, померло 76 хворих, одужало 1 942 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: Госпіталізовано за добу 1 752 осіб.

Серед нових хворих – 151 дитина і 37 медпрацівників.

Найбільше нових хворих зафіксовано на Львівщині (296) та у Києві (291). Найбільше летальних випадків – у Києві (10).

7 січня центри та пункти вакцинації від Covid були закриті. 8 січня вони відновлюють роботу за звичайним графіком.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус


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