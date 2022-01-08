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На Різдво в Україні зафіксували близько 3 тисяч випадків Covid

Субота, 8 січня 2022, 07:18
На Різдво в Україні зафіксували близько 3 тисяч випадків Covid
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 випадків коронавірусу, померло 76 хворих, одужало 1 942 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: Госпіталізовано за добу 1 752 осіб.

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Серед нових хворих – 151 дитина і 37 медпрацівників.

Найбільше нових хворих зафіксовано на Львівщині (296) та у Києві (291). Найбільше летальних випадків – у Києві (10).

7 січня центри та пункти вакцинації від Covid були закриті. 8 січня вони відновлюють роботу за звичайним графіком.

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Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус
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