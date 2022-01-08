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Російського актора не пустили в Україну на зйомки

Субота, 8 січня 2022, 13:19
Чепурченко, кадр з фільму "Гурзуф", kino-teatr.ru

Українські прикордонники не пустили до країни російського актора театру і кіно В’ячеслава Чепурченка.

Джерело: Державна прикордонна служба, джерела УП

Дослівно ДПСУ: "34-річний громадянин РФ прибув учора в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула.

Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу".

Деталі: Прикордонники зазначають, що в ході бесіди актор "усіляко відхрещувався" та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові. Громадянин РФ також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.

За порушення норм українського законодавства актора не пропустили в Україну, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом.

 
фото ДПСУ

За даними джерел УП, мова йде про російського актора В’ячеслава Чепурченка. Він брав участь у зйомках серіалу "Гурзуф" в окупованому Росією Криму. 

Українська правда
Теми: РосіякіноПрикордонна служба


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