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Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику

Субота, 8 січня 2022, 14:40
Getty Images

Україна з 9 січня не належатиме до списку країн підвищеного ризику зараження коронавірусом для Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW із посиланням на інформацію Інституту імені Роберта Коха (RKI).

Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для Німеччини з 10 жовтня 2021 року. В'їзд дозволявся у разі гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від COVID-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.

Ті, хто мали право на в'їзд у Німеччині, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути 10-денний карантин. Вийти з нього можна було лише за п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

З 9 січня спеціальні правила не застосовуватимуться до подорожніх із України. Вони підлягатимуть лише загальним правилам в'їзду до Німеччини: усі старші за 6 років зобов'язані пред'явити негативний тест на коронавірус або ж сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.

Зазначимо, що на онлайн-мапі МЗС Україні оновлені правила в’їзду поки не вказані.

Нагадаємо, Німеччина послабить свої карантинні правила, але запровадить додаткові обмеження для ресторанів та барів.

Теми: Німеччинакоронавірус


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