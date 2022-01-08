У Пакистані туристи застрягли в авто через сніг: щонайменше 21 загиблий

Щонайменше 21 людина загинула на півночі Пакистану, застрягши в автомобілях внаслідок сильного снігопаду.

Джерело: ВВС

Деталі: За словами міністра внутрішніх справ Шейха Рашида, близько 1000 автомобілів застрягли на шосе під час снігової бурі.

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Повідомляється, що військові намагаються розчистити дороги та врятувати тих, хто все ще перебуває у пастці біля міста Муррі на вершині пагорба.

Муррі – гірське курортне місто на північ від столиці Ісламабаду.

За останні дні більше 100 тисяч автомобілів в'їхали до Муррі, щоб побачити надзвичайно сильний снігопад. За даними поліції, це викликало величезні затори на дорогах, що ведуть до міста та з нього.

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Поліція повідомила, що щонайменше шестеро людей замерзли у своїх автомобілях, але поки не зрозуміло, як загинули інші.

На цей час цей район оголошений зоною стихійного лиха.

Прем'єр-міністр Імран Хан висловив шок щодо "трагічної загибелі" туристів.