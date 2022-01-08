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Набрала чинності заборона статевої дискримінації у рекламі та у вакансіях

Субота, 8 січня 2022, 16:38
Сексистська реклама, фото zmina.info

У суботу, 8 січня, в Україні набрали чинності правові норми, які забороняють рекламу, що містить ознаки гендерної дискримінації, та вакансії з вказуванням статі або віку майбутнього співробітника.

Джерело: Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі № 1750-IX

Деталі: Зміни до законодавства забороняють вміщувати у рекламі твердження та зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою, стереотипності ролі чоловіка та жінки.

Таким чином законодавці планують боротися з рекламними матеріалами, що експлуатують тему принизливого та зневажливого ставлення до людини за ознакою статі.

Зокрема, відтепер не можна демонструвати у рекламі насильство за ознакою статі, використовувати зображення тіла людини або частин тіла виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживачів, коли така демонстрація ніяк не стосується рекламованого продукту.

Крім того, нововведення стосується й роботодавців – у рекламі про прийом на роботу забороняється:

  • пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі,
  • висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі).

У разі порушення правил публікації вакансій рекламодавець сплачуватиме штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Українська правда
Теми: законодавствоправа людиниреклама


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