Набрала чинності заборона статевої дискримінації у рекламі та у вакансіях
У суботу, 8 січня, в Україні набрали чинності правові норми, які забороняють рекламу, що містить ознаки гендерної дискримінації, та вакансії з вказуванням статі або віку майбутнього співробітника.
Джерело: Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі № 1750-IX
Деталі: Зміни до законодавства забороняють вміщувати у рекламі твердження та зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою, стереотипності ролі чоловіка та жінки.
Таким чином законодавці планують боротися з рекламними матеріалами, що експлуатують тему принизливого та зневажливого ставлення до людини за ознакою статі.
Зокрема, відтепер не можна демонструвати у рекламі насильство за ознакою статі, використовувати зображення тіла людини або частин тіла виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживачів, коли така демонстрація ніяк не стосується рекламованого продукту.
Крім того, нововведення стосується й роботодавців – у рекламі про прийом на роботу забороняється:
- пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі,
- висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі).
У разі порушення правил публікації вакансій рекламодавець сплачуватиме штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.