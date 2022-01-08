Набрала чинності заборона статевої дискримінації у рекламі та у вакансіях

У суботу, 8 січня, в Україні набрали чинності правові норми, які забороняють рекламу, що містить ознаки гендерної дискримінації, та вакансії з вказуванням статі або віку майбутнього співробітника.

Джерело: Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі № 1750-IX

Деталі: Зміни до законодавства забороняють вміщувати у рекламі твердження та зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою, стереотипності ролі чоловіка та жінки.

Таким чином законодавці планують боротися з рекламними матеріалами, що експлуатують тему принизливого та зневажливого ставлення до людини за ознакою статі.

Зокрема, відтепер не можна демонструвати у рекламі насильство за ознакою статі, використовувати зображення тіла людини або частин тіла виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживачів, коли така демонстрація ніяк не стосується рекламованого продукту.

Крім того, нововведення стосується й роботодавців – у рекламі про прийом на роботу забороняється:

пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі,

висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі).

У разі порушення правил публікації вакансій рекламодавець сплачуватиме штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.