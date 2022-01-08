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Україна здобула "бронзу" на Кубку світу з біатлону

Субота, 8 січня 2022, 16:59
Артем Тищенко та Дар'я Блашко, колаж ukrainian_biathlon

У суботу в німецькому Оберхофі відбулася одиночна змішана естафета в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. Українська команда у складі Артема Тищенка та Дарії Блашко посіла третє місце.

Джерело: Суспільне

Деталі: Другий змагальний день в Обергофі закінчився одиночної змішаною естафетою, на старт вийшли 27 збірних, кожна з яких мала делегувати по два біатлоністи – чоловіка та жінку.

Особливістю одиночного міксту є послідовність етапів, в Обергофі чоловічими були перший та третій етапи, жіночими - другий та четвертий. Причому після останньої стрільби біатлоністки мали пробігти повне коло.

Від України одиночний мікст мали бігти Артем Тищенко та Дар'я Блашко. Це уперше вони змагалися у складі естафетної команди: Блашко у минулому сезоні бігла одиночний мікст на чемпіонаті світу, показавши четвертий результат. А ось Тищенко у минулому сезоні біг цю гонку на рівні чемпіонату Європи - п'яте місце разом з Анастасією Меркушиною.

Гонку у складі України розпочав Артем Тищенко. На кожному з вогневих рубежів Тищенко закрив усі мішені лише завдяки двом додатковим патронам, внаслідок чого відставання України від лідерів збільшилося до 26 секунд.

До першої стрільби на другому етапі Дар'я Блашко підходила у другій групі біатлоністок. Хоча відставання вдалося скоротити з 26 секунд до десяти. А завдяки точній стрільбі Блашко Україна піднялася на третє місце.

На "стійці" Дар'я Блашко скористалася двома додатковими патронами. Але через хиби суперниць змогла вийти на друге місце - Австрія та Франція пішли на одне та два кола штрафу.

Артем Тищенко втратив перевагу Блашко перед першим вогневим рубежом. А на самій стрільбі закрив п'ять мішеней з семи пострілів. І хоча вийшов з рубежу п'ятим, боротьба за топ-6 тривала - в інтервалі 12.5 секунд перебували шість біатлоністів.

А ось на передачі естафети Україна вже була третьою. Артем Тищенко відпрацював з одним додатковим патроном і передав естафету Дар'ї Блашко з 11-секундним відставанням від лідера.

Блашко втрималася у топ-3 після першого вогневого рубежу, хоча відставання від Росії збільшилося. І хоча на другій стрільбі вона використала два додаткових патрони, вона все одно змогла втриматися на третьому місці.

Кубок cвіту. П'ятий етап: змішана естафета. Результат

  1. Росія (1+12) 41:37.1
  2. Австрія (1+13) +41.5
  3. Україна (0+12) +1:03.6
  4. Білорусь (1+11) +1:15.2
  5. Швеція (2+12) +1:23.6
  6. Бельгія (0+13) +1:24.8

Це втретє Україна здобула медаль на Кубку світу з біатлону в одиночному міксті. І втретє її автором став Артем Тищенко - цього разу у парі з Дар'єю Блашко.

Теми: спорт


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