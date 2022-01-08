Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції, боєць ЗСУ дістав поранення

Російсько-окупаційні війська 8 січня здійснили 4 обстріли, внаслідок цих дій окупантів одного українського військового було поранено.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

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В напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотник, з якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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Внаслідок дій ворога один військовослужбовець дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

Дослівно: "Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".