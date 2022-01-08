Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції, боєць ЗСУ дістав поранення
Російсько-окупаційні війська 8 січня здійснили 4 обстріли, внаслідок цих дій окупантів одного українського військового було поранено.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотник, з якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.
Дослівно: "Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".