У "Слузі народу" назвали 5 важливих законів, які цьогоріч має ухвалити Рада

Протягом 2022 року український парламент має на меті ухвалити закони про прозорість у громадах та про обов’язкові стратегії розвитку, дати рівні можливості для залучення запозичень громадами, а також – напрацювати фінальний текст змін до Конституції в частині децентралізації.

Джерело: член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, якого цитує сайт політсили "Слуга народу"

Деталі: За словами Безгіна, міжкомітетська парламентська група з 10 депутатів працюватиме над фінальною версією тексту змін до Конституції в частині децентралізації. Нардеп сподівається, що оприлюднити текст змін вдасться на початку березня.

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Після цього має проголосувати від 226-ти народних обранців, аби відправити документ на оцінку до КСУ. Після цього – етап ухвалення у парламенті в першому читанні (226 голосів). У другому читанні Рада має право проголосувати зміни до Конституції лише на наступній сесії. Тоді для ухвалення необхідно буде набрати 300 голосів.

Депутати також планують ухвалити законопроєкт №4298, який передбачає створення в Україні місцевих державних адміністрацій з префектурними повноваженнями - вони представлятимуть державу на місцях, займатимуться реалізацією держпрограм і контролюватимуть законність рішень органів місцевого самоврядування.

"Слуги" запевняють, що голова МДА не зможе втручатися у роботу органів місцевого самоврядування, вказувати їм, що робити, самостійно зупиняти чи скасовувати їхні рішення, одноосібно визначати законність цих рішень, оскільки усе це робитиме виключно суд.

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Серед планів на зимовий період – ухвалення в другому читанні законопроєкту №5323 про засади державної регіональної політики. Документ "прив’язує" регіональні та місцеві стратегії розвитку до державної стратегії, а також робить обов’язковою наявність стратегій розвитку для кожної громади.

Законопроєкт серед іншого запроваджує трирівневу систему стратегічного планування: держава, регіон, громада. Так влада хоче синхронізувати кожну громаду із центральною владою.

Також нещодавно у Верховній Раді був зареєструваний законопроєкт №6401 про забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Документ передбачає обов’язкову трансляцію усіх відкритих засідань місцевих рад, створення реєстру об’єктів комунальної власності, відкритого для жителів громади, оприлюднення публічної інформації про органи місцевого самоврядування у форматі відкритих даних. У відкритий доступ мають публікуватися не лише проєкти порядків дених засідань місцевих рад, а й проєкти порядків денних постійних комісій, а також ухвалені акти ОМС, усі додатки до них. Зі слів Безгіна, профільний комітет розгляне законопроєкт 19 січня 2022 року.

У планах законотворців - також законопроєкт №6472, ініційований наприкінці 2021 року. Він має на меті прибрати дискримінацію в питанні залучення запозичень сільськими та селищними громадами. Адже наразі для сільських та селищних громад існують обмеження у залученні запозичень, тоді як для міських громад таких обмежень немає. При цьому чисельність населення у деяких міських і селищних громадах суттєво відрізняються.

Законопроєкт пропонує внести зміни до бюджетного кодексу та "зробити громади рівноправними з точки зору боротьби за запозичення".