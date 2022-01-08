Дитину обпалив феєрверк, її госпіталізували з травмами
Субота, 8 січня 2022, 21:34
На Черкащині у селі Сагунівка 8 січня хлопчик травмувався піротехнікою, медики надають йому допомогу.
Джерело: поліція Черкаської області у Facebook
Деталі: За даними правоохоронців, 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його. У результаті піротехніка спалахнула і обпекла його. Про стан дитини нічого не повідомляється, крім того, що вона перебуває у медзакладі з опіками.
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Дослівно: "Дитина отримала термічний опік обличчя та обох кистей рук. Малолітнього доставили до лікарні та госпіталізували. Зараз допомогу хлопчику надають медики. Поліцією відомості внесені до Єдиного обліку".
Українська правда