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Дитину обпалив феєрверк, її госпіталізували з травмами

Субота, 8 січня 2022, 21:34
Дитину обпалив феєрверк, її госпіталізували з травмами
Швидка допомога, фото Максима Марусенка, Getty Images

На Черкащині у селі Сагунівка 8 січня хлопчик травмувався піротехнікою, медики надають йому допомогу.

Джерело: поліція Черкаської області у Facebook

Деталі: За даними правоохоронців, 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його. У результаті піротехніка спалахнула і обпекла його. Про стан дитини нічого не повідомляється, крім того, що вона перебуває у медзакладі з опіками.

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Дослівно: "Дитина отримала термічний опік обличчя та обох кистей рук. Малолітнього доставили до лікарні та госпіталізували. Зараз допомогу хлопчику надають медики. Поліцією відомості внесені до Єдиного обліку".

Українська правда
Теми: діти
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