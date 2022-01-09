У Бразилії обвалилася стіна каньйону, 5 загиблих

У штаті Мінас-Жерайс Бразилії на прогулянкові човни обвалилася стіна каньйону, в результаті чого загинули щонайменше 5 людей.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Командир пожежної частини Мінас-Жерайса Едгард Естево заявив на пресконференції, що окрім загиблих, близько 20 людей вважають зниклими безвісти і намагаються встановити їхні особи.

Раніше офіційні представники заявили, що щонайменше 32 людини отримали травми, хоча більшість із них виписалися лікарень до вечора суботи.

За словами Естево, аварія сталася між містами Сан-Жозе-да-Барра і Капітоліо, звідки вийшли човни.

У штаті Мінас-Жерайс повідомили, що пожежна служба направила на допомогу водолазів і гелікоптери.

Озеро Фурнас, яке називають "морем Мінаса", і де сталася трагедія, є популярним туристичним місцем у районі приблизно в 420 кілометрах (260 милях) на північ від Сан-Паулу.

Штат Мінас-Жерайс потерпає від злив, які змусили майже 17 000 людей покинути свої будинки, повідомляє Державна служба цивільної оборони.

Чиновники припустили, що попередні дощі могли спричинити руйнування стіни.

Бразильські ВМС, які також допомагали в рятувальних роботах, заявили, що будуть розслідувати причини обвалу.