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Снігопад насувається: рятувальники попереджають про погіршення погоди

Неділя, 9 січня 2022, 08:59
Снігопад насувається: рятувальники попереджають про погіршення погоди
Зима, фото pixabay

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов - на всій території країни очікуються сильний сніг.

Джерело: ДСНС

Деталі: У неділю, 9 січня в західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

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Очікується приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпечності, "жовтий").

9-10 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води, мiсцями можливий вихiд води на заплаву.

Рятувальники звертають увагу громадян на те, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

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Погода 9 січня
Укргідрометцентр

Українська правда
Теми: погодаДСНСтранспорт
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