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Генсек правлячої партії Німеччини закликав не змішувати "Північний потік-2" з політикою

Неділя, 9 січня 2022, 11:56
Генсек правлячої партії Німеччини закликав не змішувати Північний потік-2 з політикою
Кевін Кюнерт, фото Getty Images

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії (СДПН), яка очолює коаліційний уряд Німеччини, заявив, що питання трубопроводу "Північний потік-2" не слід змішувати з політичними та правозахисними суперечками з Москвою.

Джерело: Кевін Кюнерт в інтерв'ю Reuters, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Північний потік - 2", так би мовити, майже підключений до мережі, і лише відсутність юридичних дозволів перешкоджає остаточному запуску. На якомусь етапі в такому обговоренні має бути політичний та юридичний мир".

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Деталі: Кюнерт сказав, що проєкт, який очолює російський "Газпром", не слід змішувати з реакцією на розбіжності між Росією та Україною і питаннями прав людини, у яких Берлін має чіткі позиції та дипломатичні стратегії.

Підтримка газопроводу СДПН контрастує з позицією молодшого партнера по коаліції, партії Зелених.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Трубопровід був завершений у вересні, але очікує схвалення регулюючих органів Німеччини та Європейського союзу, а деякі політики в Німеччині та за кордоном заявили, що його слід заблокувати через низку розбіжностей з Росією.

Колишня канцлерка Ангела Меркель оголосила трубопровід комерційним проєктом, її лінію підтримує чинний канцлер від СДПН Олаф Шольц.

Теми: Північний потік-2НімеччинаРосія
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