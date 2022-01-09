У МЗС розповіли про застряглих у Казахстані українців

У МЗС України надали оновлену інформації стосовно ситуації з українцями, які через скасовані авіарейси не можуть залишити Казахстан.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка "Європейській правді".

Зараз найбільша кількість таких українців в Алмати - 116. Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків, оскільки використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

"Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки", - розповів Ніколенко.

За попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Сулатан - Київ.

За словами Ніколенка, МЗС України взаємодіє із урядами іноземних держав, громадяни яких також не можуть залишити територію Казахстану.

"Враховуючи триваючу силову операцію та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання", - наголосив речник.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду українських громадян із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення. До цієї роботи долучилися усі українські посольства в регіоні.

Головною передумовою будь-яких подальших заходів є стабілізація безпекової ситуації.

За інформацією МЗС України, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів в Казахстані немає.

Нагадаємо, перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів.

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан.