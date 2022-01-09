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Пожежа у багатоповерхівці Нью-Йорка: 19 загиблих, із них 9 дітей

Неділя, 9 січня 2022, 22:02
Пожежа у багатоповерхівці Нью-Йорка: 19 загиблих, із них 9 дітей
Photo by Scott Heins/Getty Images

19 людей загинули, зокрема дев'ятеро дітей, і десятки інших постраждали внаслідок пожежі в багатоквартирному будинку в Нью-Йорку.

Джерело: Reuters

Деталі: Мер Нью-Йорка Ерік Адамс підтвердив, що 19 людей загинули внаслідок пожежі, яка спалахнула близько 11 години ранку за місцевим часом у 19-поверховому житловому будинку в районі Бронкс.

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"Зараз у нас підтверджено загибель 19 людей, і ще кілька людей перебувають у критичному стані", - сказав Адамс в інтерв'ю CNN.

Раніше в неділю чиновники заявили, що 32 особи були госпіталізовані з небезпечними для життя травмами, всього близько 60 людей постраждали.

Як повідомляє The New York Times, дев'ять із загиблих були дітьми.

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Гасити пожежу допомагали близько 200 пожежників.

Її причина поки що не відома, повідомив журналістам комісар міської пожежної охорони Даніель Нігро на брифінгу.

Нігро сказав, що дим поширився на всі поверхи будівлі, ймовірно через те, що двері до квартиру, де почалася пожежа, були залишені відкритими, і що постраждалі сильно надихалися димом.

Українська правда
Теми: СШАпожежа
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