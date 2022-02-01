Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України

Уряд Британії анонсував виділення Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб "знизити залежність від російських енергоносіїв".

Джерело: сайт уряду Британії

Дослівно: "Велика Британія бере активну участь у захисті верховенства права в Україні та подоланні корупції – кроки, які зміцнили здатність країни протистояти шкідливому та антидемократичному впливу.

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Нове фінансування у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів… підтримає цю діяльність і допоможе знизити залежність України від російських енергоносіїв".

Деталі: Виділення коштів уряд Британії анонсував у день, коли запланований візит прем’єр-міністра Бориса Джонсона у Київ – для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським на тлі загострення ситуації з боку Росії.

"Подальше вторгнення Росії матиме серйозні гуманітарні наслідки, і Велика Британія продовжує заохочувати Росію до активної участі в переговорах з НАТО", – зазначають в уряді Британії.

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Нагадаємо: На початку грудня повідомлялося, що британія виділить на підтримку України додатково 1 млрд фунтів стерлінгів, у сфері інвестицій, торгівлі та безпеки.