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Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні

Вівторок, 1 лютого 2022, 05:45
фото: Раді Свобода

У період із вечора 28 до вечора 30 січня на Донбасі Місія ОБСЄ зафіксувала 356 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: За звітний період у Донецькій області Місія ОБСЄ зафіксувала 213 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів (8 вибухів у повітрі та 38 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень сталися в районах на південно-південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька), а також на північ і північно-північний схід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

За попередній звітний період у цій області зареєстровано 11 порушень режиму припинення вогню (деякі також поблизу Широкиного).

У цей же період у Луганській області Місія зафіксувала 143 порушення режиму припинення вогню, зокрема 67 вибухів (1 розрив боєприпаса, 1 вибух у повітрі, 18 пострілів із подальшими розривами боєприпасів, а також 47 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень сталися поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська); а також на схід від ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська).

За попередній звітний період у цій області зареєстровано 19 порушень режиму припинення вогню (усі – поблизу ділянки розведення в районі Золотого).

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна
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