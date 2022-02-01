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Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу

Вівторок, 1 лютого 2022, 07:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
Динаміка епідемії, дашборд УП

У понеділок 31 січня в Україні зафіксували 30 768 випадків захворювання на Covid-19 і 192 летальних випадки.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я  

Деталі: Госпіталізували 2 069 хворих, одужали 8 835 осіб.

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Серед 30 768 хворих – 4 056 дітей (13,2%) і 337 медпрацівників (1%).

Найбільше хворих за минулу добу виявили у Львівській (3411) та Одеській (2471) областях, місті Києві (2363), Харківській (1977) та Вінницкьій (1654) областях. 

Найбільше померлих зареєстрували у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Львівській (по 12) областях, а також в Івано-Франківській області (11).

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За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 4 095 263 рази, зафіксували 100 395 смертей від ускладнень та 3 631 580 одужань.

Проти коронавірусу в Україні щеплено 15 347 953 людини: першу дозу вакцини отримали 15 347 951 людина, дві дози – 14 645 012 людей, бустерну дозу – 356 098 людей.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація
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