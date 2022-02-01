Британія підготувала "найжорсткіший режим санкцій" проти Росії

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс у понеділок внесла в парламент новий законопроєкт, який посилить і розширить режим санкцій Британії у відповідь на агресію Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, пише "Європейська правда".

Дотепер Велика Британія могла вводити санкції лише проти тих, хто пов’язаний з дестабілізацією України. Розширений режим означатиме, що під санкції може потрапити набагато ширше коло осіб і підприємств через їхню важливість для Кремля.

Нові обмеження будуть готові в разі потреби завдати удару російській державі та її стратегічним інтересам "там, де це дійсно боляче", заявили у британському уряді. Режим також передбачатиме, що Британія зможе діяти разом зі США та іншими союзниками, щоб заморозити активи та заборонити поїздки визначеному колу осіб.

"Незалежно від того, чи підтримуєте ви агресивні дії Росії проти України, чи маєте ширше значення для Кремля, ми матимемо право накласти на вас санкції. Всі варіанти можливі і сховатися буде ніде.

Це стане найжорсткішим режимом санкцій проти Росії, який у нас колись був, і ознаменує найбільшу зміну у нашому підході з моменту виходу з Європейського Союзу", - прокоментувала глава МЗС Британії Ліз Трасс.

Вона додала, що Британія чітко дала зрозуміти, що єдиний шлях уперед для Росії - це деескалація, припинення агресивної кампанії гібридної війни та початок змістовних переговорів.

Закон має набрати чинності з 10 лютого. У неділю Трасс заявила, що під нові санкції можуть потрапити олігархи з близького оточення президента РФ Владіміра Путіна.