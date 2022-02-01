У США готові пакети санкцій проти російських еліт та членів їхніх родин
Сполучені Штати Америки розробили пакет санкцій, спрямовані проти представників російської еліти на випадок вторгнення Росії на територію України.
Про це у понеділок на брифінгу розповіла речниця Білого дому Джен Псакі, пише "Європейська правда".
"Я можу підтвердити, що ми розробили спеціальні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей, якщо Росія продовжить вторгнення до України. Ці зусилля здійснюються у координації з союзниками та партнерами", - сказала Псакі.
Вона додала, що зазначені особи входять до найближчого оточення Кремля або перебувають поруч із ним і відіграють роль у прийнятті урядових рішень або, як мінімум, є учасниками дестабілізуючої поведінки Кремля.
"Багато хто з цих людей є особливо вразливими цілями через їхні глибокі та фінансові зв'язки із Заходом, а це означає, що вони постраждають від санкцій, які прив'язують їх до західних фінансових систем", - підкреслила речниця Білого дому.
У понеділок видання Financial Times повідомило, що адміністрація США завершила роботу над списком людей, проти яких запровадять санкції у разі нового вторгнення РФ в Україну. Йдеться про осіб, які близькі до Кремля і беруть участь у прийнятті рішень або мають стосунок до дестабілізуючих дій Росії.
Раніше повідомлялося, що у Сенаті США близькі до укладання угоди щодо проєкту закону про санкції проти Росії за її дії в Україні.
Нагадаємо, Велика Британія заявила, що запровадить санкції проти компаній і людей, які мають найближчі зв’язки з Кремлем, якщо Росія вживатиме військові дії проти України.