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У США готові пакети санкцій проти російських еліт та членів їхніх родин

Вівторок, 1 лютого 2022, 08:55

Сполучені Штати Америки розробили пакет санкцій, спрямовані проти представників російської еліти на випадок вторгнення Росії на територію України. 

Про це у понеділок на брифінгу розповіла речниця Білого дому Джен Псакі, пише "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що ми розробили спеціальні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей, якщо Росія продовжить вторгнення до України. Ці зусилля здійснюються у координації з союзниками та партнерами", - сказала Псакі. 

Вона додала, що зазначені особи входять до найближчого оточення Кремля або перебувають поруч із ним і відіграють роль у прийнятті урядових рішень або, як мінімум, є учасниками дестабілізуючої поведінки Кремля.

"Багато хто з цих людей є особливо вразливими цілями через їхні глибокі та фінансові зв'язки із Заходом, а це означає, що вони постраждають від санкцій, які прив'язують їх до західних фінансових систем", - підкреслила речниця Білого дому.

У понеділок видання Financial Times повідомило, що адміністрація США завершила роботу над списком людей, проти яких запровадять санкції у разі нового вторгнення РФ в Україну. Йдеться про осіб, які близькі до Кремля і беруть участь у прийнятті рішень або мають стосунок до дестабілізуючих дій Росії.

Раніше повідомлялося, що у Сенаті США близькі до укладання угоди щодо проєкту закону про санкції проти Росії за її дії в Україні.

Нагадаємо, Велика Британія заявила, що запровадить санкції проти компаній і людей, які мають найближчі зв’язки з Кремлем, якщо Росія вживатиме військові дії проти України.

Теми: санкціїСШАРосія
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