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Синоптики розповіли, яким буде лютий

Вівторок, 1 лютого 2022, 08:38
Синоптики розповіли, яким буде лютий
Фото pixabay.com

У лютому середня місячна температура очікується 0-4 градуси морозу, що близько до норми, опади прогнозуються також у межах норми, лише у західних та південно-західних областей – менше за норму.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно Укргідрометцентр: "Середня місячна температура повітря передбачається 0-4° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 1° тепла, що близько до норми".

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Деталі: Місячна кількість опадів очікується 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52-75 мм – це також в межах норми.

Синоптики нагадують, що зазвичай середня місячна температура повітря у лютому складає 0-5° морозу, на високогір´ї Карпат 6° морозу, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 24-39° морозу, на півдні Одещини, в Криму 15-23° морозу.

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Абсолютний максимум температури повітря ­– 12-20° тепла, у південній частині, на Вінниччині та Прикарпатті місцями 21-24°.

Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, на Закарпатті, в Карпатах та горах Криму 53-89 мм, на високогір´ї 104-108 мм.

Українська правда
Теми: погода
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