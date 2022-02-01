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Зеленський підтвердив підготовку нового формату співпраці з Британією та Польщею

Вівторок, 1 лютого 2022, 10:38
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку нового формату співпраці між Британією, Польщею та Україною.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він коротко згадав під час виступу у Верховній Раді 1 лютого.

"Ми створюємо новий формат політичної співпраці у Європі між Україною, Британією і Польщею", - зазначив Володимир Зеленський.

Як раніше стало відомо з дипломатичних джерел, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною.

Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня.

Теми: Велика БританіяПольщаУкраїнаЗеленський
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