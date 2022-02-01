Зеленський підтвердив підготовку нового формату співпраці з Британією та Польщею

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку нового формату співпраці між Британією, Польщею та Україною.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він коротко згадав під час виступу у Верховній Раді 1 лютого.

"Ми створюємо новий формат політичної співпраці у Європі між Україною, Британією і Польщею", - зазначив Володимир Зеленський.

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Як раніше стало відомо з дипломатичних джерел, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною.

Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня.