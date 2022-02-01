ДБР проводить обшук у ексглави "Нафтогазу"

У вівторок силовики проводять обшук у колишнього керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Джерело: співрозмовники УП в ДБР, пресцентр ДБР

Деталі: За даними УП, Державне бюро розслідувань проводить обшук вдома у Коболєва.

Пізніше офіційно в Бюро повідомии, що проводять обшуки у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", в офісі АТ "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

Вказується, що слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" за співучасті з іншими особами.

Слідством перевіряється інформація щодо правомірності повернення "Нафтогазом України" боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому.

Вказано, що керівництво НАК "Нафтогаз України" за зверненням АТ "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав.

Керуючись рішенням керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів куб. м природного газу.

За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень.

У ДБР вказують, що Коболєв на посаді керівника "Нафтогазу України" підписав рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" щодо мирових угод без погодження Наглядової ради НАК.

Нагадаємо: 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Передісторія

В листопаді 2020 року Госпсуд Києва затвердив мирову угоду, яка передбачала передачу 300 млн кубів газу "Укртрансгазу" пулові фірм, з якими держкомпанія раніше вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.

В "Укртрансгазі" пояснили, що передали у рамках мирової угоди компанії "Профі-Газ" 300 млн кубів газу тому, що на момент ухвалення мирової угоди юридично саме вона мала на це право.

В серпні 2021 року Апеляційний суд скасував договір, по якому 300 млн кубів газу "Нафтогазу" віддали "шахрайським" фірмам

Знати більше: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди