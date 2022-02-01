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У Бундестазі пояснили відмову Німеччини постачати зброю Україні

Вівторок, 1 лютого 2022, 12:10
У Бундестазі пояснили відмову Німеччини постачати зброю Україні
ФОТО: GETTY IMAGES

Німеччина не повинна постачати зброю Києву, поки тривають дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Про це заявив заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії Александер Ламбсдорфф в інтерв'ю DW, пише "Європейська правда".

Депутат Бундестагу наголосив, що на випадок військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти".

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"Ми підтримуємо збройні сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в Європейському Союзі для українських товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо Україні як можемо", - зазначив він.

Він зазначив, що на даному етапі йдеться насамперед про переговорний процес і в дипломатичній сфері залишається ще багато варіантів, які варто розглянути. Зокрема, за його словами, у рамках ООН необхідно винести конфлікт із РФ на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки там Росія не має права вето.

За його словами, якщо українці хочуть придбати зброю, вони знають де це можна зробити, про що також сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту німецької колеги Анналени Бербок.

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Відповідаючи на запитання щодо можливості виключення для України в політиці Берліна, яка передбачає відмову від постачання зброї до регіонів воєнних конфліктів, Ламбсдорфф зазначив, що це було зроблено лише двічі - у випадку іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів.

Депутат додав, що в обох випадках це була не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, який уже відбувався.

"При цьому з російською стороною говорити можливо, хоч і важко, що ми й робимо разом із нашими союзниками", - сказав він.

Нагадаємо, багаторічний радник ексканцлерки Ангели Меркель із зовнішньої політики та майбутній очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген розкритикував позицію уряду Німеччини щодо постачання зброї Україні. 

Читайте також редакційну статтю "Європейської правдиНімеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися

Теми: НімеччиназброяУкраїнаРосія
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