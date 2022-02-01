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Темпи зростання захворюваності на коронавірус сповільнились – КШЕ

Вівторок, 1 лютого 2022, 13:53
Фото pixabay.com

Експерти "Київської школи економіки" заявляють, що темпи зростання захворюваності на коронавірус сповільнилися і продовжать сповільнюватися й надалі, але загалом захворюваність не зупиниться.

Джерело: керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко на онлайн-брифінгу 1 лютого

Пряма мова Гиниченка: "В Україні захворюваність продовжує зростати, очікувано, і ще буде продовжувати зростати в найближчі тижні. Проте варто відзначити, що темпи зростання сповільнюються. Ми очікуємо подальше сповільнення темпів зростання.  

Якщо останні два тижні ми бачили приріст захворюваності у 2 рази кожен тиждень, то зараз ми маємо зростання на 75%, і надалі ми очікуємо ще повільніше зростання".

Деталі: Він наголосив, що частина госпіталізованих під час "омікрон"-хвилі скоротилася у 2,5 рази порівняно з хвилею "дельта" (з 25% до 10%).

Також у 4 рази знизився рівень смертності: під час попередньої хвилі летальність складала 2% (2% з виявлених випадків закінчувалися смертю – ред.), а наразі становить 0,5%.

Аналітики КШЕ повідомили, що госпіталізація ковід-хворих зросла за останній тиждень на 34%, але при цьому зросли і виписки – на 33%.

Ліжка з киснем наразі зайняті на третину. Це пов’язують з легшим перебігом вірусу штаму "омікрон" і вищим рівнем вакцинації в Україні порівняно з осінньою "дельта"-хвилею.

Також аналітики підкреслюють, що смертність стабілізувалася в середньому на рівні у 132 особи за добу, що приблизно у 5 разів менше ніж під час "дельта"-хвилі.

Найбільше уражені захворюваністю західні області, де також є найнижчим і рівень вакцинації.

При цьому ознаки "червоної" зони уже мають 9 областей – Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька. Вони можуть перейти в "червону" зону вже цього тижня.  

Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірусУкраїна
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