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НАБУ затримало столичного забудовника на хабарі в 120 тис. доларів

Вівторок, 1 лютого 2022, 14:32
Затриманий представник забудовника. Фото: пресслужба НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили представника одного зі столичних забудовників на спробі дати хабар у розмірі 120 тисяч доларів за сертифікат про готовність об’єкту.

Джерело: пресслужба НАБУ, пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно НАБУ: "1 лютого 2022 року НАБУ та САП викрили представника одного із столичних забудовників на пропозиції та наданні неправомірної вигоди голові Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) за отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у Києві".

Деталі: За версією слідства, забудовник пропонував голові ДІАМ Семену Кривоносу 120 тис. доларів за отримання від регулятора сертифікату про прийняття багатоповерхівки в експлуатацію, попри виявлені порушення.

Забудовника затримали в ході передачі хабаря.

Досудове слідство розпочали в грудні 2021 року за заявою Кривоноса.

Вилучений хабар
Вилучений хабар
Фото: пресслужба НАБУ
Вилучений хабар
Вилучений хабар
Фото: пресслужба НАБУ

Українська правда
Теми: будівництвоКиївНАБУхабар
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