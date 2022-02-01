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Помер творець "Луцького будинку з химерами"

Вівторок, 1 лютого 2022, 13:35
Помер творець Луцького будинку з химерами
Фото: Ельдар Сарахман

У Луцьку на 79-му році життя помер місцевий скульптор Микола Головань, що збудував у місті так званий будинок з химерами.

Джерело: повідомлення мера Луцька Ігоря Поліщука у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні помер Микола Микитович Головань, почесний громадянин міста Луцька, абсолютно непересічна та знакова для нашого міста особистість. Вічна і світла пам'ять. Царство небесне!

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Іменем Миколи Голованя буде названа одна з вулиць нашого міста".

Деталі: Поліщук також повідомив, що місто забезпечить та оплатить поховання Голованя та надасть матеріальну допомогу родині.

 
Фото: Ельдар сарахман

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Головань кілька тижнів лікувався в обласній лікарні – мав серйозні проблеми із серцем. Врешті, його серце не витримало.

ВІДЕО ДНЯ

"Луцький будинок з химерами" - архітектурна пам'ятка сучасності, розташована на території Історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" на березі річки Стир

Українська правда
Теми: Луцькісторія
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