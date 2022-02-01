Україна, Польща і Британія: українці відповіли, як ставляться до такого військового союзу
За результатами січневого соціологічного опитування, 61% українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії.
Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 21-23 січня
Дослівно: "За результатами опитування, 61% підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії.
Негативно ставляться до цієї ініціативи 21%, байдуже – 12%".
Деталі: Соціологи повідомили, що найбільше підтримують ідею створення такого об’єднання мешканці західних та центральних регіонів, а також Києва (рівень підтримки від 65% до 76%).
У південних областях підтримують – 51%, не підтримують – 31%, а на сході підтримують – 40%, не підтримують – 38%.
Найбільше підтримують ідею створення такого союзу виборці партій "Європейська солідарність", "Свобода" та "Сила і честь" (рівень підтримки понад 80%).
Опитування проводилося серед 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.