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Україна, Польща і Британія: українці відповіли, як ставляться до такого військового союзу

Вівторок, 1 лютого 2022, 14:07
Україна, Польща і Британія: українці відповіли, як ставляться до такого військового союзу
фото: MFA.GOV.UA

За результатами січневого соціологічного опитування, 61% українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 21-23 січня

Дослівно: "За результатами опитування, 61% підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії.

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Негативно ставляться до цієї ініціативи 21%, байдуже – 12%".

Деталі: Соціологи повідомили, що найбільше підтримують ідею створення такого об’єднання мешканці західних та центральних регіонів, а також Києва (рівень підтримки від 65% до 76%). 

У південних областях підтримують – 51%, не підтримують – 31%, а на сході підтримують – 40%, не підтримують – 38%.

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Найбільше підтримують ідею створення такого союзу виборці партій "Європейська солідарність", "Свобода" та "Сила і честь" (рівень підтримки понад 80%).

 

Опитування проводилося серед 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Українська правда
Теми: ПольщаУкраїнаВелика Британіяопитування
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