Новий альянс Україна-Польща-Британія: Кулеба розповів деталі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше повідомив деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Британією, про створення якого мають оголосити найближчим часом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що в МЗС вирішили "внести трохи ясності" та розкрити деталі, якими вже можна ділитися, оскільки інформація вже потрапила у публічний простір і викликала активне обговорення.

За його словами, з ініціативою створення такого формату виступила Україна у жовтні 2021 року. "Чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю: вірте в свою державу. Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збігневу Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок", - зазначив Кулеба.

Новий формат є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, що передбачено Стратегією зовнішньої політики.

"Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою", - зазначив глава МЗС.

Новий альянс, зауважив він, грунтується не на локальній географії, а спільних принципах України, Польщі та Британії, прагненні зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю і готовності до конкретних дій.

"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом", - деталізував Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що про створення формату офіційно мали оголосити 2 лютого у Києві з приїздом глави МЗС Британії Ліз Трасс, але оскільки вона захворіла на коронавірус, оголошення відкладають на пізніше.

"За цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат. Майте терпіння, вірте в себе і Україну", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, з дипломатичних джерел стало відомо, що під час візиту прем’єрів Польщі та Британії до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці між Україною, Польщею та Британією.

Під час свого виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський коротко згадав про це, підтвердивши чутки.

Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня.