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Орбан заявив Путіну, що в Європі не хочуть війни, та попросив більше газу

Вівторок, 1 лютого 2022, 16:00
Getty Images

Керівники європейських країн не хочуть війни та виступають за дипломатичне вирішення конфліктів.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним у Москві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Мій сьогоднішній візит — це частково ще й місія миру, і я хотів би запевнити, що жоден керівник Європейського союзу, країн-членів не хотів би війни. Ми виступаємо за політичне рішення", - сказав Орбан.

Він також заявив, що не має наміру йти після закінчення поточного терміну повноважень, а збирається перемогти на виборах.

"Я, чесно кажучи, не планую йти. У квітні вибори, я збираюся на них виходити та вигравати. Тому я маю обґрунтовані припущення, що ми з вами співпрацюватимемо протягом довгих років", — сказав Орбан.

Угорський прем'єр також сказав Путіну, що хотів би домогтися збільшення обсягу постачання газу за нещодавно укладеним довгостроковим контрактом до 2026 року.

Путін у свою чергу сказав, що Угорщина отримує російський газ за ціною в кілька разів нижчою за ринкову ціну в Європі. "Важливо, що і сьогодні Угорщина купує вп'ятеро російський газ дешевше, ніж ринкова ціна в Європі", - сказав він.

Нагадаємо, Орбан у понеділок ввечері, напередодні візиту до Москви, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Теми: ПутінУгорщинагазвійна
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