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Прикордонники викрили і затримали сучасний гелікоптер контрабандистів: пілота шукають

Вівторок, 1 лютого 2022, 16:13
фото ДПСУ

Прикордонники виявили і затримали на Закарпатті багатоцільовий гелікоптер "Aérospatiale Alouette III" вартістю понад 150 тисяч доларів, який використовували контрабандисти.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: О 2-й годині ночі 31 січня військовослужбовці Держприкордонслужби у взаємодії з угорськими колегами зафіксували незаконний перетин кордону невідомим літальним апаратом.

Відразу у співпраці зі співробітниками СБУ прикордонники організували пошукові заходи для встановлення порушників.

Невдовзі оперативники виявили гелікоптер в Хустському районі.

Аби літальний апарат не викрили, ділки ховали його у гірській важкодоступній місцевості, зазначають у ДПСУ.

У кабіні гвинтокрила знаходились розсипані пачки з цигарками, проте, правоохоронці не виключають, що цим літальним апаратом могли незаконно переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн.

Наразі інформація перевіряється, правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб.

Гелікоптер взято під охорону та розпочато досудове розслідування за ст. 334 КК України "Порушення правил міжнародних польотів".

Окрім цього прикордонники спільно з угорськими колегами організували заходи з викриття порушників по обидва боки кордону.

Довідково: Виявлений гелікоптер має вантажопідйомність на шасі 750 кг. У пасажирському виконанні він може взяти на борт 6 пасажирів, розвивати швидкість близько 185 км/год та долати відстань у понад 550 км, при цьому, до багажного відсіку гелікоптера може бути завантажено до пів сотні ящиків сигарет.

Українська правда
Теми: Прикордонна службакордонЗакарпаттяконтрабанда
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