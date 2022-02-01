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Шостий літак США доставив в Україну 84 тонни набоїв

Вівторок, 1 лютого 2022, 16:11
Літак із допомогою США в аеропорту "Бориспіль". Фото: facebook резнікова

В Україну у вівторок прибула шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси - 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї", - написав Резніков.

Боєприпаси на борту літака
Боєприпаси на борту літака
Фото: facebook Резнікова

Загалом станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Попередній рейс з оборонною допомогою прибув у неділю, на його борту також було 84 тонни набоїв різного калібру.

Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту "Бориспіль".

Теми: СШАзброяЗбройні силивійна
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