Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шостий літак США доставив в Україну 84 тонни набоїв

Вівторок, 1 лютого 2022, 15:11
Шостий літак США доставив в Україну 84 тонни набоїв
Літак із допомогою США в аеропорту "Бориспіль". Фото: facebook резнікова

В Україну у вівторок прибула шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси - 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї", - написав Резніков.

Реклама:
Боєприпаси на борту літака
Боєприпаси на борту літака
Фото: facebook Резнікова

Загалом станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Попередній рейс з оборонною допомогою прибув у неділю, на його борту також було 84 тонни набоїв різного калібру.

Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту "Бориспіль".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАзброяЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: